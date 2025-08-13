-Diez años, diez mil historias: la campaña ‘Dona tu Jean’ transforma moda en esperanza

En una industria en constante cambio, donde las tendencias se suceden con la velocidad de un clic, son contadas las iniciativas que logran mantenerse fieles a un propósito durante diez años. La campaña ‘Dona tu Jean’ de American Eagle es una de ellas. Este 2025, la propuesta superó todas las expectativas al recolectar 10.147 jeans en buen estado, sobrepasando su meta inicial de 9.000 prendas. Pero más allá de la cifra, lo que se celebra es una historia de compromiso con la moda circular y con las comunidades que cultivan una de las riquezas más grandes del país: el café.