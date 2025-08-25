Luces, piel y naturalidad: así es el arte de maquillar desde la casa Givenchy

Más allá de las pasarelas y los íconos, Nevyn tiene un mensaje para quienes cada mañana nos enfrentamos al espejo, y habla de errores comunes que delatan una falta de autoconocimiento: “Tenemos miedo a los tonos bronceados porque creemos que todos somos blancos. No nos damos el tiempo de probar diferentes bases para descubrir nuestro tono real, o compramos una base mate para piel seca y decimos que la marca no sirve, cuando en realidad fue una mala elección”. El lujo se trata de asesoría personalizada, “que uses el producto correcto para tu piel”.