-Peluquería, innovación y comunidad: así se vivió el Experience Festival en su segunda edición

El Experience Festival también fue escenario para la diversidad y la inclusión: espacios dedicados a la equidad, sesiones de maquillaje y peluquería para cabello afro en manos de expertos, y presentaciones que destacaron cómo la industria profesional se abre cada vez más a minorías invisibilizadas. Todo esto, en un entorno que invitó a la creatividad y al diálogo.