Moda
Del cuero colombiano a los cristales Swarovski: la nueva apuesta de J Balvin y Vélez
Una colección que combina técnicas artesanales, brillo y una mirada contemporánea sobre el lujo latinoamericano.
La artesanía colombiana se prepara para ocupar un nuevo escenario en Nueva York. El próximo 14 de noviembre, la tienda insignia de Swarovski, ubicada en la Quinta Avenida, recibirá una propuesta que reúne el trabajo en cuero de Vélez, el universo creativo de J Balvin y el brillo de los cristales de la casa austríaca. Bajo el concepto Spring Never Ends, esta nueva entrega explora las posibilidades de la marroquinería a través de prendas intervenidas con cristales, en un encuentro entre tradición artesanal y diseño contemporáneo.
Se trata del quinto capítulo de un año de cocreación entre la marca colombiana y el artista, una alianza que ha buscado conectar las raíces del país con nuevas expresiones de la moda internacional.
La presentación en uno de los corredores comerciales más reconocidos del mundo también marca un nuevo momento para la expansión de Vélez en Estados Unidos, después de su participación en la Semana de la Moda de Nueva York con Artisan Gang in The City, una experiencia presentada en Soho.
El cuero colombiano a través de los cristales
La nueva colección parte de una combinación de materiales y técnicas que amplía el lenguaje tradicional del cuero. Los cristales de Swarovski se integran a piezas como trench coats, chaquetas, pantalones, una bomber, camisas, guantes cortos y largos, corbatas y loafers. El brillo aparece como parte del diseño y dialoga con los materiales nobles y el trabajo artesanal que caracteriza a Vélez.
La campaña que acompaña esta entrega lleva por declaración Nada brilla más que un ícono, una frase que pone en el centro la identidad, el legado cultural y la creatividad latinoamericana. Su concepto principal, Spring Never Ends (la primavera nunca termina), funciona como una metáfora de transformación y renovación. La flor de cristal representa ese encuentro entre el origen y el futuro, y la posibilidad de que la creatividad colombiana encuentre nuevas formas de expresión sin desprenderse de sus raíces.
Para J Balvin, esa conexión con Colombia atraviesa el proyecto desde su origen. “Hay cosas que uno hace con las manos y otras con el corazón. Esta colección tiene las dos. La colección con Vélez nació de nuestras raíces, de lo que vimos y respiramos desde siempre en Colombia”, expresó el artista al hablar de este proceso creativo.
Un año de colaboración y una apuesta por el Latin Craft
A lo largo de cinco entregas, Vélez y J Balvin han construido una conversación entre la artesanía, la música y la cultura contemporánea. La colaboración ha puesto en diálogo el oficio del cuero con la mirada global del cantante, quien ha encontrado en la moda otro espacio para explorar su identidad y su interés por la creatividad.
La llegada a la Quinta Avenida representa un paso importante en ese recorrido. Para Fabrizio Fiorillo, gerente superior de Marketing de Vélez, presentar las piezas intervenidas con cristales de Swarovski en Nueva York permite acercar el lujo artesanal latinoamericano a nuevos consumidores y mercados. La marca busca proyectar su trabajo en escenarios internacionales y demostrar cómo las técnicas tradicionales pueden encontrar nuevas lecturas de la moda actual.
Esta apuesta también se relaciona con el concepto de Latin Craft, una manera de otorgarle valor al conocimiento artesanal y a la riqueza cultural de la región. En esta colección, el cuero colombiano deja de ser únicamente el material de una prenda o un accesorio para convertirse en el punto de partida de una propuesta en la que conviven oficio, identidad y experimentación.
Con Spring Never Ends, Vélez y J Balvin cierran un año de trabajo conjunto con una presentación que lleva su visión creativa hasta uno de los escenarios más reconocidos del lujo internacional. El encuentro entre el cuero y los cristales propone una nueva lectura de la artesanía colombiana y confirma el interés de la moda latinoamericana por ocupar espacios cada vez más amplios en la conversación global.