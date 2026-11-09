Del cuero colombiano a los cristales Swarovski: la nueva apuesta de J Balvin y Vélez

La artesanía colombiana se prepara para ocupar un nuevo escenario en Nueva York. El próximo 14 de noviembre, la tienda insignia de Swarovski, ubicada en la Quinta Avenida, recibirá una propuesta que reúne el trabajo en cuero de Vélez, el universo creativo de J Balvin y el brillo de los cristales de la casa austríaca. Bajo el concepto Spring Never Ends, esta nueva entrega explora las posibilidades de la marroquinería a través de prendas intervenidas con cristales, en un encuentro entre tradición artesanal y diseño contemporáneo.