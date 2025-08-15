-El retail como trampolín: así se impulsa el crecimiento de las marcas emergentes de moda en Colombia

Es aquí donde el retail multimarca se convierte en algo más que un canal de distribución: es una plataforma de posicionamiento, una vitrina estratégica y un puente directo hacia nuevos consumidores. En un entorno en el que el 61% de los retailers proyecta aumentar su inversión en canales digitales durante 2025, el retail físico y online funciona como un acelerador que combina alcance masivo con una experiencia de compra cuidada. Empresas como Fruta Fresca Origin han entendido este papel a la perfección, impulsando a más de 50 firmas exclusivas —entre ellas Blow Up, Zikluz, Clemont, Y/OUT, Monastery o Maison Botter— y conectándolas con una audiencia de más de 280.000 consumidores a través de 20 tiendas físicas y un marketplace de alcance nacional. “Nuestro objetivo es cerrar esa brecha entre el talento y el mercado, acompañando a los emprendedores para que se conviertan en referentes”, explica Jaime López, su CEO.