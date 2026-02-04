Moda
Internacionalización en marcha: ocho marcas bogotanas aterrizarán en las pasarelas de Nueva York
A Modo Mio y Lyenzo encabezan la delegación de empresas creativas que, con el respaldo de la CCB, proyectan el talento de Bogotá hacia mercados estratégicos.
La moda, más allá de ser una expresión estética, funciona como el termómetro más preciso de la vitalidad económica de una ciudad o un país. Que ocho marcas bogotanas aterricen en la pasarela de Fashion Designers of Latin America (FDLA) durante New York Fashion Week 2026 no es un golpe de suerte, sino la culminación de una estrategia de internacionalización meticulosa. Bajo el programa [PUENTE] Internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá, nombres como A Modo Mio y Kernel Leather dejan de ser referentes locales para convertirse en embajadores de una industria que ha aprendido a maridar el saber hacer con los estándares de lujo global.
Lo que hace verdaderamente distinta esta participación es el origen de algunos de sus protagonistas. Estamos ante el ascenso de la “moda popular” —aquella que late en sectores como San Victorino y el Restrepo— hacia las esferas del alto diseño.
Como bien señala Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB, este movimiento es un vehículo de crecimiento económico que dignifica el talento de base. Al someterse a una curaduría de rigor internacional liderada por figuras como Albania Rosario y José Forteza, estas marcas han refinado su propuesta sin perder su esencia, demostrando que la competitividad no está reñida con la identidad territorial.
El éxito de este ejercicio reside en el acompañamiento. La mentoría de diseñadores como Jorge Duque y la dirección de estilismo de Estefanía Turbay han permitido que las colecciones de calzado y vestuario presentadas este febrero no solo hablen el idioma de la tendencia otoño/invierno, sino que respondan a la exigencia técnica de las vitrinas neoyorquinas. Esta profesionalización es el verdadero puente que permite a la economía popular cruzar el umbral de la informalidad hacia el prestigio internacional.
Las ocho marcas participantes son: Alanna, A Modo Mio, C’emadier, Más Cincuenta y Siete by Love Me Jeans, Lorant & Co y Lyenzo, correspondientes al segmento de prendas de vestir; y Liza Herrera y Kernel Leather, asociadas al segmento de calzado.
La agenda de [PUENTE] Internacional conectará a Bogotá con Madrid, Dubái y París. Esta itinerancia global no solo garantiza visibilidad, sino que establece alianzas estratégicas y estrecha lazos comerciales en puntos neurálgicos del consumo de moda. La moda colombiana ya no solo se exporta como materia prima o manufactura; hoy se exporta como concepto, diseño y marca propia con capacidad de seducir a los compradores más exigentes del mundo.
Finalmente, este esfuerzo colectivo consolida un nuevo paradigma: la democratización del éxito exportador. Al integrar a empresas de la economía popular con diseñadores de renombre en escenarios como el Bogotá Fashion Week y las grandes semanas de la moda internacionales, se está construyendo un ecosistema más equitativo y resiliente.