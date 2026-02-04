Internacionalización en marcha: ocho marcas bogotanas aterrizarán en las pasarelas de Nueva York

La moda, más allá de ser una expresión estética, funciona como el termómetro más preciso de la vitalidad económica de una ciudad o un país. Que ocho marcas bogotanas aterricen en la pasarela de Fashion Designers of Latin America (FDLA) durante New York Fashion Week 2026 no es un golpe de suerte, sino la culminación de una estrategia de internacionalización meticulosa. Bajo el programa [PUENTE] Internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá, nombres como A Modo Mio y Kernel Leather dejan de ser referentes locales para convertirse en embajadores de una industria que ha aprendido a maridar el saber hacer con los estándares de lujo global.