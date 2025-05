Con casi cuarenta años de historia a sus espaldas, Mango ha tejido un relato propio en el universo de la moda: uno que mezcla sofisticación, narrativa visual y una sensibilidad única para capturar el espíritu de cada generación. Hoy, ese legado se renueva con la llegada de Kaia Gerber como nueva embajadora global. Kaia no solo aporta frescura y estilo, sino una autenticidad magnética que encarna los valores de la marca en esta nueva etapa. Bajo el lema Craft your own story, Mango propone mirar la moda como un lenguaje: una manera de narrarse al mundo desde la pluralidad, el carácter y la belleza de lo propio.