Un rodeo de estilo en la ciudad: así fue la noche western de Tennis en Bogotá

El evento, titulado Wild Rodeo de Tennis, no se limitó a ser una pasarela ni un simple lanzamiento. Fue la recreación de un auténtico salón en el que convivieron actividades propias del imaginario western —desde el tiro al blanco hasta la personalización de sombreros— con dinámicas propias del universo actual de la moda, como el photobooth, los accesorios intervenidos y un set de DJ que marcó el ritmo de la noche. Más de 220 invitados, entre creativos, influencers y referentes de estilo, se dieron cita para experimentar esta mezcla entre tradición y vanguardia.