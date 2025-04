Esporas: Manuela Echeverri y su arte en movimiento

“El carboncillo tiene algo muy íntimo y esencial. Me conecta con lo primigenio, con esa primera forma de expresión que muchos conocemos desde la infancia. Me gusta porque es directo, vulnerable y poderoso al mismo tiempo. Además, me permite crear una cercanía con el espectador sin barreras técnicas ni estéticas: hay una verdad en el trazo que se siente viva, que respira”. Añadió la artista.