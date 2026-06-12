La mujer que cambió la narrativa del motor

El mercadeo no es, a simple vista, solo vender: se trata de conectar, generar narrativas con propósito y transformar ideas intangibles en estamentos culturales. Esto es lo que Maritza Rincón, gerente de Mercadeo de BYD, marca líder en vehículos de nuevas energías, ha liderado en el sector automotriz, un entorno históricamente masculino. En esta industria, lo técnico ha tenido que ampliar su mirada hacia lo relevante, lo aspiracional y lo humano, sin perder la autenticidad. Maritza lo consiguió a través de un aprendizaje donde tuvo que replantear decisiones, valorar su proceso y convertir su sensibilidad en un talento fundamental en una trayectoria que ya suma 10 años.