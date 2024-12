El mejor destino de viaje para un verano con amigas: Los Cabos

Este año abrimos nuevos hoteles de lujo como el Gran Velas Boutique y Four Seasons, y tenemos grandes proyectos en puerta, como Hilton, Park Hyatt, St Regis, y Aman. Además, para 2026, esperamos el aterrizaje del Gran Hyatt y el innovador concepto de Siro, un hotel enfocado en fitness y wellness del grupo One and Only. Esto demuestra que sigue siendo un destino de lujo que se adapta a las necesidades cambiantes del viajero moderno, buscando siempre nuevas experiencias.