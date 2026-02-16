Mercurio retrógrado 2026: el verdadero significado detrás del aparente caos

En astrología, Mercurio gobierna la mente racional, la comunicación, el comercio, la tecnología, los contratos, el aprendizaje y los desplazamientos. Es el puente entre lo que pensamos y lo que decimos. Cuando su energía se repliega, el universo nos invita a revisar antes de avanzar. No es un periodo de castigo. Es un periodo de conciencia.