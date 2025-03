Louis Vuitton x Murakami: un jardín de cerezos en flor

La reedición del Cherry Blossom se adueña del icónico lienzo Monogram de Louis Vuitton, reviviendo la esencia del diseño original y elevándolo con detalles renovados. Modelos icónicos como The OnTheGo, The Papillon, The Boulogne y The Speedy 25 se visten con las delicadas flores rosadas de Murakami, mientras que la línea Art of Travel –que incluye The Rolling Trunk, The Keepall 45 y baúles rígidos como The Courrier Lozine 110 Fleurs– transforma el Cherry Blossom en un manifiesto tridimensional con parches físicos de flores adheridos a la superficie, creando un efecto casi escultórico.