De las Cosas Extrañas y el envejecimiento

Se rumoreaba sobre si había sido objeto de algún procedimiento estético por la expresión de su rostro en algunas escenas. Me llevó a pensar en un tema que me gustaría olvidar: las mujeres no tenemos permitido envejecer. Si consideramos que Millie tiene escasos 21 años y ya es objeto de burla y mofa por como luce, no quiero saber que nos espera a las veinteañeras que ya pasamos los 25.