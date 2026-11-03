Música
Chino y Nacho le dan play a las nuevas voces de Venezuela en su más reciente álbum
El dúo reúne a 15 artistas venezolanos en una producción que cruza generaciones, explora nuevos sonidos y abre el espacio al talento que viene detrás.
Durante años, Chino y Nacho fueron la banda sonora de toda una generación. Sus canciones mezclaron pop, ritmos tropicales y sonidos urbanos hasta convertirse en éxitos que todavía se escuchan en fiestas, reuniones y playlists cargadas de nostalgia. Ahora, el dúo venezolano quiere que esa historia también tenga espacio para quienes apenas comienzan a escribir la suya.
El 22 de octubre lanzaron Radio Venezuela: Fresco, el segundo volumen de un proyecto discográfico que comenzó en abril de 2026. Esta vez, la atención se desplaza hacia una nueva generación de músicos venezolanos, con colaboraciones que reúnen distintas formas de entender y hacer música. La propuesta conserva algunos de los rasgos que identifican al dúo, pero abre la puerta a sonidos contemporáneos y a artistas que están construyendo su propio camino.
El álbum llega, además, en un momento significativo para la música venezolana. En los últimos años, sus artistas han encontrado públicos en distintos países y han llevado sus referencias culturales a nuevos escenarios. En ese panorama, Fresco plantea un encuentro entre quienes abrieron camino en la industria latina y quienes hoy buscan hacerse un lugar en ella.
‘Radio Venezuela: Fresco’, el álbum de Chino y Nacho que reúne a 15 artistas venezolanos
La producción está compuesta por 15 canciones y cuenta con colaboraciones de Neomai, Jhey Pi, Louis BPM, Joshua, Jerry Di, Jonathan Moly, Happy, Aloisio, Sixto Rein, Eudis, Santander, Adso, Marval, Kobi Cantillo y Big Soto. Cada participación aporta una identidad distinta al repertorio, que transita entre sonidos urbanos, tropicales y nuevas fusiones.
Entre las propuestas que llaman la atención está Barlovento, junto a Neomai, artista que explora sonidos como la afrogaita, y GPT, en colaboración con Jhey Pi. También aparecen canciones como Nada, con Louis BPM y Toche, junto a Sixto Rein.
El proceso creativo también tuvo una dinámica diferente a la del primer volumen. Nacho explicó que buena parte de las canciones de Fresco se construyó directamente en el estudio junto a los artistas invitados. La intención era escuchar sus referencias, experimentar con sus propuestas y acercarse a los sonidos que están marcando a las nuevas generaciones.
El ‘merenguetón’ fue una de las influencias presentes en esa búsqueda. Nacho mencionó el auge de este ritmo entre los jóvenes y la manera en que ha evolucionado desde las raíces musicales que también acompañaron los primeros años de Chino y Nacho. En sus palabras, el reto consistía en adaptarse a los nuevos artistas y no esperar que ellos se acomodaran al sonido que el dúo ya tenía establecido.
Esa disposición al intercambio es una de las ideas centrales del disco. Los artistas emergentes participan como protagonistas de sus canciones, mientras Chino y Nacho ponen a disposición su experiencia y reconocimiento para darles visibilidad ante nuevas audiencias.
Una nueva generación que también está redefiniendo la música venezolana
El proyecto tiene una lectura que va más allá de las colaboraciones. La migración venezolana ha llevado su música, sus acentos y sus expresiones a distintas partes del mundo. En ciudades como Bogotá, Lima y otras capitales latinoamericanas, esa presencia también ha ampliado los espacios de encuentro entre culturas y ha creado nuevas audiencias para los artistas del país.
Para los cantantes, muchos de estos músicos pueden expresarse con mayor libertad desde sus propios códigos y referencias porque hoy encuentran comunidades venezolanas en diferentes países, además de públicos que reconocen y reciben esas expresiones culturales.
Es una diferencia frente a la experiencia que tuvo el dúo cuando comenzó su carrera internacional, etapa en la que procuraban utilizar un lenguaje más neutral para conectar con públicos de distintos países. La nueva generación, en cambio, tiene la posibilidad de llevar sus modismos y referencias locales a una audiencia que puede entenderlos desde diferentes lugares.
Con Radio Venezuela: Fresco, Chino y Nacho también amplían el alcance de un proyecto que busca reunir distintas generaciones de músicos. La idea es que la trayectoria de unos ayude a abrir conversaciones y oportunidades para otros, en una industria que necesita espacios para descubrir y desarrollar nuevos talentos.
El lanzamiento coincide con otro momento importante para el dúo: su regreso a los escenarios de Venezuela, previsto para el 14 de febrero de 2027, después de años sin presentarse juntos en su país. También tienen planes de llevar su música a Colombia durante el segundo semestre del próximo año, con la intención de visitar al menos cinco ciudades, aunque todavía no han anunciado fechas oficiales.