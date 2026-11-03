Chino y Nacho le dan play a las nuevas voces de Venezuela en su más reciente álbum

El ‘merenguetón’ fue una de las influencias presentes en esa búsqueda. Nacho mencionó el auge de este ritmo entre los jóvenes y la manera en que ha evolucionado desde las raíces musicales que también acompañaron los primeros años de Chino y Nacho. En sus palabras, el reto consistía en adaptarse a los nuevos artistas y no esperar que ellos se acomodaran al sonido que el dúo ya tenía establecido.