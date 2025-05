Edgar Vittorino: “Hoy me interesa interpretar a hombres comunes. Ese es el verdadero reto”

Ha sido difícil. El encasillamiento ya no es solo como costeño en Colombia o como el colombiano narco en otros países. Es el hecho de que un costeño no pueda formar parte de la sociedad colombiana con naturalidad, que no se pueda enamorar de una santandereana o una paisa y contar esa historia sin que parezca un chiste. Que el galán de una novela no tenga que ser siempre un bogotano blanco o un extranjero blanco. Y en el exterior, que un colombiano trabaje de chef (como lo hice en la televisión española) sin tener que explicar cómo consiguió sus papeles o sin que se insinúe que tiene alguna relación con el tráfico de drogas. Para mí, eso es verdaderamente no estar encasillado: aportar a una sociedad donde ser costeño o colombiano no te impide contar cualquier tipo de historia desde cualquier profesión. Porque así es la vida real.