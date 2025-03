“Respira”: una comedia ácida sobre el amor, la paternidad y la incertidumbre

Bajo la dirección de Nicolás Montero, la obra no solo busca entretener, sino generar una conversación necesaria. “Las obras de teatro que me interesan son las que traen los grandes temas a personajes que reconocemos en nuestras vidas. Hacerla con Cristina, Juan Pablo y Manú ha sido uno de los trabajos más conmovedores que he hecho. A lo mejor de eso se trata el teatro: de conmovernos desde el primer día de ensayos”, afirma Montero.