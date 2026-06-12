Serie
Arienne Mandi: “Hay fuerza en la feminidad, en la dulzura y en los personajes complejos”
Las nuevas temporadas del universo “One Chicago” llegan con personajes inéditos, más tensión y giros que transformarán la historia.
Después de más de una década consolidándose como una de las franquicias televisivas más exitosas de la pantalla, el universo “One Chicago” vuelve a expandirse. Universal+ estrenará este 3 de noviembre las nuevas temporadas de Chicago Fire, Chicago P.D. y Chicago Med, tres producciones que han logrado mantener su vigencia gracias a una mezcla precisa de acción, drama humano y personajes capaces de evolucionar con cada entrega.
Las nuevas temporadas llegan con incorporaciones importantes al elenco y conflictos que prometen alterar las dinámicas ya conocidas dentro de los equipos de bomberos, médicos y policías de Chicago. Entre las novedades más comentadas está la llegada de Arienne Mandi a Chicago P.D., donde interpreta a Eva Ávalos, una oficial intensa, directa y emocionalmente compleja que rápidamente sacude el equilibrio de la unidad liderada por Voight.
En conversación con FUCSIA, la actriz habló sobre el reto de integrarse a una serie con más de trece temporadas al aire, la construcción emocional de su personaje y la importancia de representar identidades multiculturales dentro de una franquicia tan influyente. Además, reflexionó sobre la feminidad en espacios tradicionalmente masculinos y sobre cómo los personajes complejos siguen redefiniendo el papel de las mujeres en televisión.
FUCSIA: Hola, Arienne, ¿cómo estás?
Arienne Mandi: Hola, María José. Estoy bien, ¿cómo estás?
FUCSIA: Estoy genial. Muchísimas gracias por tu tiempo para Colombia.
Arienne Mandi: Gracias a ustedes por invitarme.
FUCSIA: Queremos empezar felicitándote por tu participación en Chicago PD. Llegaste a una serie con un universo ya muy establecido. ¿Cómo lograste que Eva se sintiera auténtica dentro de esa historia sin dejar de destacar?
Arienne Mandi: Me encanta esa pregunta. Como dices, la serie lleva más de 13 temporadas construyendo un mundo muy sólido y mostrando con mucha fidelidad la realidad de Chicago, la policía y su trabajo diario. Para mí era muy importante honrar eso y acercarme al personaje desde el respeto.
Quería aprender constantemente, porque cada situación dentro de la serie es distinta. El elenco fue maravilloso y me recibió con los brazos abiertos. Jason, Marina, Benjamin, Patty, LeRoyce… todos fueron increíblemente generosos, igual que los productores. Cada serie tiene su propio ritmo y entender esa dinámica fue muy divertido.
Y creo que lo más importante es que Eva es un personaje muy dinámico. Es fuerte e intensa, pero también compleja y sensible. Estoy muy agradecida de poder mostrar todas esas facetas.
FUCSIA: ¿Qué descubriste sobre ti misma como actriz al enfrentarte a ese nivel de intensidad física y emocional?
Arienne Mandi: Descubrí que tengo límites. Este es un trabajo muy exigente, especialmente cuando interpretas situaciones tan reales y emocionalmente fuertes. Cuando quieres darles veracidad, terminas conectando con experiencias muy duras que muchas personas viven diariamente mientras arriesgan sus vidas.
Es una experiencia intensa tanto para la mente como para el cuerpo. Pero también aprendí muchísimo del personaje y de sus experiencias. Creo que pude llevar algunas reflexiones a mi propia vida. Esa es la bendición de interpretar personajes: siempre hay un intercambio con ellos y eso me parece fascinante.
FUCSIA: ¿Cómo describirías la energía que Eva aporta al equipo y qué tipo de dinámica genera dentro de la historia?
Arienne Mandi: Ella llega a desafiar la dinámica existente. Este grupo de personajes lleva mucho tiempo trabajando junto, así que cualquier energía nueva inevitablemente revoluciona las cosas.
Eva es muy honesta y directa. A veces eso puede desconcertar a las personas o hacer que parezca brusca, pero realmente solo va al grano. Además, tiene muchas similitudes con Voight: ambos están completamente comprometidos con proteger a la gente, incluso si eso significa romper ciertas reglas. En ese sentido, se parecen muchísimo.
FUCSIA: Cuando pensamos en un entorno policial, solemos imaginar un espacio muy masculino. ¿Cómo entiendes la feminidad de Eva y qué querías mostrar desde ahí?
Arienne Mandi: Creo que la masculinidad es algo muy natural para Eva porque ha trabajado rodeada de hombres desde muy joven. Ese es un entorno donde ella se siente cómoda.
Pero su feminidad aparece desde otros lugares: sus raíces, el amor por su familia y el vínculo con su hermana, que es una de sus mayores motivaciones. También aparece en esos momentos donde necesita pedir ayuda o conectar emocionalmente con alguien.
Y eso no siempre es fácil. Creo que a lo largo de la temporada vemos cómo navega entre esas dos facetas. Esa es precisamente la belleza de interpretar un personaje tan dinámico: poder mostrar ambas caras.
FUCSIA: Has construido una trayectoria sólida en una industria muy exigente. ¿Qué decisiones han sido clave para mantenerte fiel a tu identidad mientras sigues creciendo profesionalmente?
Arienne Mandi: Para mí ha sido importante explorar distintos tipos de personajes. Existe una tendencia a pensar que los personajes femeninos fuertes deben responder a un solo molde, pero yo creo que también hay mucha fuerza en la feminidad, en la dulzura y en la vulnerabilidad.
Siempre me interesan los personajes complejos, porque no creo que las personas seamos unidimensionales. Incluso los personajes más oscuros tienen matices y razones detrás de sus acciones.
Eso es lo que me motiva como actriz: explorar las diferentes facetas de la humanidad y entender distintas perspectivas. Ahí encuentro autenticidad y crecimiento personal.
FUCSIA: Finalmente, Latinoamérica está conociendo a Eva por primera vez. ¿Qué tipo de conexión esperas crear con el público y qué hace que una historia como esta sea relevante hoy?
Arienne Mandi: Creo que los guionistas y productores de Chicago PD han sido muy generosos al explorar las distintas facetas culturales de Eva, tanto su lado iraní como chileno. Y lo mismo sucede con otros personajes como Torres.
Me emociona muchísimo poder contar historias donde esos detalles culturales formen parte de la narrativa de manera natural. Creo que eso permite que muchas personas se sientan representadas e identificadas.
Y me hace muy feliz pensar que el público latinoamericano pueda verse reflejado en otro personaje dentro de este universo.
FUCSIA: Qué bonito. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Esperamos verte pronto en Colombia.
Arienne Mandi: Gracias a ustedes. Que tengan un gran día y gracias por las excelentes preguntas.
FUCSIA: Gracias por tu tiempo. Que tengas una gran semana.