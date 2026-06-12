Arienne Mandi: “Hay fuerza en la feminidad, en la dulzura y en los personajes complejos”

En conversación con FUCSIA, la actriz habló sobre el reto de integrarse a una serie con más de trece temporadas al aire, la construcción emocional de su personaje y la importancia de representar identidades multiculturales dentro de una franquicia tan influyente. Además, reflexionó sobre la feminidad en espacios tradicionalmente masculinos y sobre cómo los personajes complejos siguen redefiniendo el papel de las mujeres en televisión.