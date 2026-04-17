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La Vorágine arrasa en los India Catalina 2026 con 22 nominaciones
La adaptación del clásico de José Eustasio Rivera lidera los Premios India Catalina 2026 con 22 nominaciones.
La ambiciosa adaptación del clásico literario de José Eustasio Rivera se posiciona como la gran protagonista de los Premios India Catalina 2026, alcanzando 22 nominaciones que no solo reconocen su excelencia técnica y artística, sino también su capacidad de conectar con las audiencias contemporáneas.
Producida por Quintocolor en coproducción con Canal Telecafé, la serie compite en las categorías más relevantes de la industria, incluyendo Mejor Serie de Ficción, así como reconocimientos a la dirección de Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza, y al libreto de Miguel Ángel Baquero. Este despliegue de talento creativo confirma el nivel de ambición detrás de una producción que apuesta por elevar los estándares de la televisión nacional.
El apartado actoral refleja también la solidez del proyecto. Las interpretaciones de Juan Pablo Urrego y Viviana Serna lideran las nominaciones protagónicas, acompañadas por figuras como Tatiana Ariza, Diego Vásquez y Erik Rodríguez en categorías de reparto. A su vez, el reconocimiento a nuevas generaciones —con Iván Piñacue, Jacobo Millán y Lucas Ávila— evidencia una apuesta por el relevo artístico dentro de la industria.
La serie destaca por su factura técnica: edición, fotografía, diseño de producción, vestuario, musicalización y sonido consolidan un universo visual y sensorial coherente con la intensidad de la obra original. Incluso su tema principal, Como este bolero, interpretado por Llane y Cholo Valderrama, se suma a la lista de nominaciones, ampliando el alcance cultural del proyecto.
El impacto de La Vorágine se mide también en su relación con el público. Su presencia en categorías como Producción de Ficción Favorita y en votaciones populares —con Majida Issa y Marlon Moreno— confirma que la serie ha logrado un equilibrio poco frecuente entre reconocimiento crítico y éxito masivo.
El regreso de la producción a Cartagena tiene un valor simbólico. Fue allí, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y los India Catalina, donde inició su recorrido hace un año. Hoy, vuelve consolidada, no como una promesa, sino como una realidad que ha sabido abrirse camino en el imaginario audiovisual colombiano.
En paralelo, Quintocolor aprovecha este escenario para presentar El 8000, una nueva serie documental, ampliando su apuesta por contenidos de alto impacto narrativo y político, con estreno en HBO Max.