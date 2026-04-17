La Vorágine arrasa en los India Catalina 2026 con 22 nominaciones

Producida por Quintocolor en coproducción con Canal Telecafé, la serie compite en las categorías más relevantes de la industria, incluyendo Mejor Serie de Ficción, así como reconocimientos a la dirección de Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza, y al libreto de Miguel Ángel Baquero. Este despliegue de talento creativo confirma el nivel de ambición detrás de una producción que apuesta por elevar los estándares de la televisión nacional.