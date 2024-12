Coral Mujaes: el poder de una psicología ambiciosa para transformar la vida de las mujeres

Número dos, no se atreven. No muchas mujeres tienen el coraje de hacerlo o creen que ese no es el rol de una mujer. Muchas veces, el rol de la mujer es apoyar al hombre para que él sea exitoso, él es el que hay que acompañar, nutrirlo emocionalmente, mientras que las mujeres suelen estar en un rol diferente. Desde ahí, no hay mucha visión ni permiso para que las mujeres sean dominantes y poderosas. También, deben saber que está bien si no necesariamente su máximo en la vida es casarse y tener hijos.