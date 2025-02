Microdosis de amor propio: el viaje hacia la mejor versión de ti

Recuperar el amor propio no es un proceso instantáneo, no ocurre de la noche a la mañana. No basta con despertarse un día y decir “me amo”; es un camino que requiere paciencia y pequeñas dosis diarias de autocompasión. “Antes de llegar a la luz, es necesario atravesar la sombra, abrazar las heridas y permitirnos sanarlas en lugar de ocultarlas. En mi caso, sanar la relación con mi padre fue el punto de partida para transformar también mi vínculo con los demás. Hay una enseñanza maravillosa en el kintsugi, una técnica japonesa en la que las vasijas rotas se reparan con oro, convirtiendo sus grietas en algo valioso. Así debemos tratar nuestras propias cicatrices”.