Perfil
Un hogar de ensueño
Medellín se está convirtiendo en una capital global y personas de todo el mundo buscan un lugar ideal para vivir. Pero, en un nivel donde se busca conexión y el privilegio de encontrar por fin una propiedad de finca raíz hecha a la medida de lo que visualice la imaginación, se encuentra Sara Vélez, que, con su empresa SV Group y 20 años de experiencia en el sector inmobiliario de lujo, ha logrado vender espacios más allá de los sueños, al vender las casas más bellas de Medellín y las propiedades más exclusivas.
Su pasión por la arquitectura y el diseño, además de un enfoque holístico, la llevaron a entender que el lujo era un nicho que comenzaba a crecer en el país y en la ciudad, y que todo iba conectado de acuerdo con el estilo de vida que querían crear. “La venta de una vivienda se convierte en un proceso que considera las necesidades emocionales y prácticas de mis clientes. Desde el principio, entendí que el mercado de bienes raíces de lujo no solo se trata de propiedades, sino de crear experiencias de vida únicas.
Cada experiencia, cada interacción con mis clientes, me ha enseñado la importancia de escuchar y entender sus deseos, lo que me ha permitido ofrecer un servicio altamente personalizado. Estoy comprometida a ayudar a mis clientes a encontrar un lugar donde realmente se sientan en casa”, le cuenta Sara a FUCSIA.
Toda esta filosofía se cimenta en una educación compuesta por cursos y ferias sobre diseño de interiores, tendencias de arquitectura y marketing de lujo, lo que le ha permitido entender las necesidades emocionales y prácticas de sus clientes. Esto lo hace de dos formas: vender la casa ya terminada, o ayudar a los compradores desde cero, con ayuda de los mejores especialistas de cada rubro.
Esto, para satisfacer un mercado que crece con una demanda constante, que exige innovación, sostenibilidad y en el que además se educa al cliente sobre el potencial de la calidad de vida que tendrá allí con una narrativa emocional.
“Contar historias sobre el estilo de vida que ofrece la propiedad puede ayudar a los clientes a ver su futuro allí. Eso se logra a través de entender sus deseos y también de crear experiencias que les permitan hacerles creer en la casa de sus sueños. Así, creamos una relación de confianza en la que impulsamos su bienestar”, explica Sara, cuyo legado, más allá de ofrecer espacios que generan múltiples posibilidades y universos, es hacer crecer a su ciudad como un destino de lujo, una palabra que se ha resignificado a través del empoderamiento de su comunidad.