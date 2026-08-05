Un hogar de ensueño

Su pasión por la arquitectura y el diseño, además de un enfoque holístico, la llevaron a entender que el lujo era un nicho que comenzaba a crecer en el país y en la ciudad, y que todo iba conectado de acuerdo con el estilo de vida que querían crear. “La venta de una vivienda se convierte en un proceso que considera las necesidades emocionales y prácticas de mis clientes. Desde el principio, entendí que el mercado de bienes raíces de lujo no solo se trata de propiedades, sino de crear experiencias de vida únicas.