Concierto
Aitana expande su universo pop con una nueva parada en Bogotá
La artista española llega el 16 de octubre al Movistar Arena como parte de su “Cuarto Azul World Tour”, una gira con la que consolida su proyección global tras un año de récords y reconocimientos.
Tras un año marcado por reconocimientos, nominaciones y récords de audiencia, Aitana anuncia su regreso a los escenarios con una de las paradas más esperadas de su nueva gira mundial: Bogotá, el próximo 16 de octubre en el Movistar Arena. El show forma parte del CUARTO AZUL WORLD TOUR, un proyecto que en 2026 llevará a la artista a recorrer los principales escenarios del mundo.
Con este anuncio, Aitana consolida un momento clave en su carrera, posicionándose como una de las voces más influyentes del pop en español contemporáneo y una figura con creciente proyección global. Su evolución artística en los últimos años ha trascendido fronteras, situándola en el radar de la industria internacional como un fenómeno capaz de dialogar con las grandes ligas del pop global.
El CUARTO AZUL WORLD TOUR marca el inicio de una nueva etapa escénica para la artista. La gira arrancará en los principales recintos de España antes de expandirse hacia Latinoamérica, Europa y Norteamérica, en lo que se perfila como su proyecto en vivo más ambicioso hasta la fecha.
Inspirado en la intimidad emocional de su álbum CUARTO AZUL, el tour representa la expansión de ese espacio simbólico hacia el mundo. Si el disco fue un refugio personal de exploración y vulnerabilidad, la gira lo transforma en un escenario abierto donde la narrativa visual, sonora y emocional se amplifica para conectar con audiencias globales desde múltiples dimensiones.
El anuncio llega tras un verano decisivo, en el que la artista reunió a más de 160.000 espectadores en una serie de conciertos completamente agotados en Barcelona y Madrid, consolidando su poder de convocatoria. Este impulso se suma a sus nominaciones a los Latin GRAMMY 2025, incluida la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo por CUARTO AZUL, un trabajo que debutó en el #1 en España y acumula cientos de millones de reproducciones, reafirmando su posición como una de las figuras más sólidas del pop en español actual.
Las entradas estarán disponibles para público general desde el 17 de abril a las 10AM.