Aitana expande su universo pop con una nueva parada en Bogotá

El anuncio llega tras un verano decisivo, en el que la artista reunió a más de 160.000 espectadores en una serie de conciertos completamente agotados en Barcelona y Madrid, consolidando su poder de convocatoria. Este impulso se suma a sus nominaciones a los Latin GRAMMY 2025, incluida la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo por CUARTO AZUL, un trabajo que debutó en el #1 en España y acumula cientos de millones de reproducciones, reafirmando su posición como una de las figuras más sólidas del pop en español actual.