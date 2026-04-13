-Karol G: La fiesta latina en Coachella 2026

El repertorio recorrió algunos de los temas más representativos de su carrera, coreados por miles de asistentes que respondieron con entusiasmo a cada interpretación. Incluyó temas deMañana será bonito - Bichota SeasoncomoOki Doki,en un escenario que para muchos respondía al inicio de las civilizaciones -teniendo en cuenta que la estética se asemejaba a una caverna- vestida con un traje dorado que marcaba su figura.