Música
Karol G: La fiesta latina en Coachella 2026
Entre coreografías, narrativa visual y energía desbordante, la cantante llevó el reguetón a uno de los escenarios más influyentes del mundo.
“Soy Carolina Giraldo de Medellín, Colombia. Y hoy soy la primera mujer latina en ser headliner de Coachella”, así inció lo que sería la mayor fiesta latina que se ha vivido hasta el momento en ese festival.
En un escenario que históricamente ha sido dominado por artistas anglosajones, la colombiana logró posicionar su propuesta como un espectáculo central, cargado de identidad latina y una narrativa visual contundente.
Desde los primeros minutos, la puesta en escena dejó claro que no se trataba de un concierto convencional. Con una producción de gran formato, coreografías precisas y un despliegue visual, Karol G construyó un ambiente festivo que conectó de inmediato con el público. La energía fue en ascenso, convirtiendo el desierto californiano en una pista de baile colectiva donde el reguetón fue protagonista absoluto.
El espectáculo, que comenzó con treinta minutos de demora, arrancó con un video introductorio que narraba la historia de una joven rebelde e indomable. La frase —“Siempre salvaje, siempre libre, latina por siempre”— se planteó como una declaración de identidad antes de la aparición de la artista en escena, un espacio concebido como una caverna intervenida con luces de neón que marcaban la atmósfera del show.
En el arranque del show, la artista paisa desplegó una combinación de coreografías de alta carga sensual y ritmos, acompañada por un cuerpo de bailarines, para abrir con Latina Foreva. Este primer segmento estuvo enfocado en varias de las canciones de su álbum Tropicoqueta, incluyendo Un gatito me llamó, marcando el tono festivo de la presentación.
El repertorio recorrió algunos de los temas más representativos de su carrera, coreados por miles de asistentes que respondieron con entusiasmo a cada interpretación. Incluyó temas deMañana será bonito - Bichota SeasoncomoOki Doki,en un escenario que para muchos respondía al inicio de las civilizaciones -teniendo en cuenta que la estética se asemejaba a una caverna- vestida con un traje dorado que marcaba su figura.
La colombiana dedicó su actuación a la comunidad latina y continuó con la segunda parte de su espectáculo con el sencillo S91, que simboliza el agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera.
Karol G bailó con más de una decena de bailarines y recorrió la imponente tarima para reencontrarse con sus fanáticos. El show llegó a su final con la interpretación de Provenza, acompañada de un impresionante despliegue de fuegos artificiales, poniendo broche de oro a una noche que exaltó la diversidad y la fuerza de la música latina en uno de los escenarios más influyentes del entretenimiento global.
Uno de los aspectos más relevantes de la presentación fue su carga simbólica. La presencia de Karol G como headliner no solo representa un logro individual, sino también un avance significativo para la música latina dentro de los circuitos globales de festivales. El cierre fue tan contundente como el inicio: una celebración colectiva que confirmó el impacto de su propuesta artística.