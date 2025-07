Aunque el cuerpo necesita energía para funcionar, el exceso de azúcar se transforma fácilmente en grasa cuando no se quema. Si has notado aumento de peso sin grandes cambios en tu estilo de vida, es posible que tu consumo de azúcar esté fuera de balance. Esto se agrava si llevas una vida sedentaria, pues el cuerpo no logra utilizar ese exceso energético de forma eficiente