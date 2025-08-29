Cuando el cuerpo cambia: cómo los desequilibrios hormonales afectan la salud sexual femenina

Frente a este escenario, especialistas recomiendan incorporar cuidados íntimos que respondan a las nuevas condiciones del cuerpo. Entre ellos, el uso de lubricantes de base acuosa se presenta como una de las alternativas más seguras, ya que ayudan a disminuir el dolor, previenen microlesiones vaginales e infecciones, y permiten recuperar el confort en la vida sexual. Se trata de una solución sencilla, pero clave para mejorar la calidad de vida y el bienestar íntimo.