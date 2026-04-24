Perfumería
El arte de la elegancia indomable: cuando la naturaleza se convierte en el máximo lujo
La nueva fragancia de The House of Creed utiliza el vetiver más puro para capturar ese instante de frescura y misterio que define el nuevo estándar de la alta perfumería.
En los últimos años, la industria del lujo ha dado un giro hacia lo orgánico, donde la verdadera exclusividad ya no reside en lo que está estructurado a la perfección, sino en la capacidad de conectar con lo natural de forma espontánea.
Hoy, el concepto de elegancia se mide por la autenticidad y por cómo un aroma puede capturar la libertad de un espacio abierto sin perder la sofisticación que exige la alta perfumería. En este contexto, el diseño de fragancias busca equilibrar la herencia de las grandes casas con un espíritu mucho más libre y contemporáneo.
Bajo esta visión, The House of Creed introduce Wild Vetiver, una propuesta que funciona como el contrapunto dinámico de sus creaciones anteriores. La fragancia está diseñada para evocar la atmósfera de una reunión al aire libre, donde el estilo clásico convive con la naturaleza indómita.
Es una apuesta por un lujo que se siente vivo y menos rígido, ideal para quienes buscan una firma olfativa que se adapte tanto a la formalidad como a momentos de relajación.
La estructura de esta creación destaca por la calidad de sus materias primas y un proceso de elaboración que mantiene métodos artesanales:
- Apertura y frescura: la composición inicia con Pimienta de Timur, una especia con matices cítricos que aporta una energía inmediata y poco convencional.
- Cuerpo floral: en el corazón, la Rosa Centifolia y el geranio introducen una luminosidad verde que equilibra la mezcla, evitando que sea excesivamente densa.
- Fuerza de la raíz: el cierre está protagonizado por un Vetiver de alta calidad, obtenido a través de cooperativas de agricultores con las que la marca trabaja desde hace décadas, garantizando trazabilidad y una profundidad amaderada que perdura en la piel.
El compromiso con la artesanía se refleja en que cada mezcla es trabajada a mano y envejecida en las instalaciones de la casa cerca del Château de Fontainebleau, en Francia. Además, el lanzamiento se acompaña de un atomizador de edición limitada revestido en cuero verde menta, un accesorio funcional que refuerza la estética esmeralda del frasco y facilita el uso de la fragancia en cualquier entorno.
Con esta incorporación, la casa londinense reafirma su capacidad para reinterpretar ingredientes clásicos bajo una óptica moderna, ofreciendo una opción para quienes entienden que la elegancia más potente es aquella que se lleva con naturalidad.