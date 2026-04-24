El arte de la elegancia indomable: cuando la naturaleza se convierte en el máximo lujo

El compromiso con la artesanía se refleja en que cada mezcla es trabajada a mano y envejecida en las instalaciones de la casa cerca del Château de Fontainebleau, en Francia. Además, el lanzamiento se acompaña de un atomizador de edición limitada revestido en cuero verde menta, un accesorio funcional que refuerza la estética esmeralda del frasco y facilita el uso de la fragancia en cualquier entorno.