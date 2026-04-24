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H&M y Pro Mujer anuncian alianza en Bogotá para potenciar el emprendimiento femenino local
Esta iniciativa busca transformar los espacios de retail en vitrinas de impacto social, permitiendo que emprendedoras locales acerquen sus propuestas de diseño sostenible y artesanal a un mercado global.
La democratización de la moda y el diseño ha tomado un nuevo rumbo en la última década, transformando los espacios comerciales en plataformas de impacto social y visibilidad cultural. En un entorno global donde el consumidor valora cada vez más la trazabilidad y el propósito detrás de cada objeto, las grandes marcas han comenzado a abrir sus infraestructuras para conectar el talento emergente con audiencias masivas.
Esta integración no solo fortalece el ecosistema creativo, sino que redefine el rol de la industria como un motor de inclusión y empoderamiento económico, especialmente para las mujeres que lideran proyectos con sello de autor.
Como parte de este movimiento de transformación en América Latina, la firma sueca H&M aterriza en Colombia con la primera edición del Pop Up Pro Mujer. Tras un exitoso paso por México, esta alianza llega a Bogotá para abrir las puertas de sus tiendas principales a mujeres emprendedoras de diversas comunidades.
El objetivo es claro: fomentar el crecimiento económico femenino y ofrecer un escenario de mercado amplio para historias y productos que, de otro modo, difícilmente llegarían al gran retail.
Un puente entre la tradición y el mercado global
La colaboración se realiza con H&M, pero de la mano de Pro Mujer, una empresa social con más de 35 años de trayectoria dedicada a cerrar las brechas de género en la región. En esta entrega, el foco está puesto en la creatividad y la sostenibilidad. Los asistentes podrán encontrar propuestas que rescatan saberes ancestrales y técnicas manuales, tales como:
Cosmética consciente: productos elaborados con ingredientes orgánicos y procesos respetuosos con el medio ambiente.
Diseño de autor: bisutería artesanal, velas inspiradas en la naturaleza y objetos de decoración que reflejan la riqueza cultural colombiana.
Formación continua: más allá de la venta física, la plataforma gratuita Emprende Pro Mujer ofrece a las participantes herramientas digitales de acompañamiento para asegurar la escalabilidad de sus negocios.
Cita con el talento local en Bogotá
La experiencia Pop Up se llevará a cabo durante el primer fin de semana de mayo en dos de los puntos más estratégicos de la capital, permitiendo a los bogotanos conocer de primera mano a las creadoras detrás de cada pieza:
- Sábado 2 de mayo: H&M Zona T (3:00 p.m. a 8:00 p.m.)
- Domingo 3 de mayo: H&M Parque La Colina (2:00 p.m. a 7:00 p.m.)
Para el sector de la moda y el estilo de vida, estas iniciativas representan una evolución necesaria. El emprendimiento femenino en Colombia representa una fuerza laboral vital; según datos recientes, las mujeres lideran gran parte de las microempresas del país, pero enfrentan mayores barreras de acceso a financiamiento y canales de distribución.
Plataformas como esta no solo impulsan ventas inmediatas, sino que validan el talento frente a un consumidor mucho más consciente del valor del trabajo artesanal y la equidad de género.
Apoyar estos espacios es una forma directa de invertir en la economía circular y en el futuro de las mujeres emprendedoras de nuestro país. No es solo una compra, es el respaldo a un proyecto de vida.