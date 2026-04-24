H&M y Pro Mujer anuncian alianza en Bogotá para potenciar el emprendimiento femenino local

La colaboración se realiza con H&M, pero de la mano de Pro Mujer, una empresa social con más de 35 años de trayectoria dedicada a cerrar las brechas de género en la región. En esta entrega, el foco está puesto en la creatividad y la sostenibilidad. Los asistentes podrán encontrar propuestas que rescatan saberes ancestrales y técnicas manuales, tales como: