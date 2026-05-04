Vestir espacios para vivir mejor: la conversación que propone Heimtextil sobre nuevas formas de habitar

En un video en el que Anna Wintour responde 73 preguntas rápidas, hubo una que llamó especialmente la atención: “¿cuál es el mejor lugar de vacaciones?”: el hogar, respondió sin dudar. El lugar que se elige como la casa, sea un monoambiente, un apartamento de varias habitaciones o una casa gigante, termina ocupando un rol clave en la identidad de quienes allí viven. Habitar un espacio implica tomar decisiones que organizan la conversación en torno a la iluminación, las texturas y la ubicación de todo aquello que conforma la puesta en escena. Desde un mueble, un florero, un tapete o unas cortinas, el lenguaje de la gramática espacial varía según el gusto de cada individuo y se posiciona como una forma de expresar la identidad y la imagen que cada quien desea proyectar.