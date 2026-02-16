Horóscopo: cómo se mueve la energía en lo que queda de febrero

Los últimos días de febrero marcan una transición importante en el calendario astrológico. El Sol termina su paso por Acuario —signo de ideas, comunidad y proyección hacia el futuro— y comienza a acercarse a la temporada Piscis, un territorio más emocional, introspectivo y espiritual. Es un cambio que se siente incluso antes de que ocurra oficialmente: menos necesidad de controlar y más disposición a sentir.