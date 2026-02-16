Horóscopo
Horóscopo: cómo se mueve la energía en lo que queda de febrero
Las últimas dos semanas de febrero entran con un cambio sutil pero poderoso en la energía colectiva.
Lo que comenzó con aire mental, planes y decisiones racionales ahora se transforma en sensibilidad, intuición y cierres emocionales.
Los últimos días de febrero marcan una transición importante en el calendario astrológico. El Sol termina su paso por Acuario —signo de ideas, comunidad y proyección hacia el futuro— y comienza a acercarse a la temporada Piscis, un territorio más emocional, introspectivo y espiritual. Es un cambio que se siente incluso antes de que ocurra oficialmente: menos necesidad de controlar y más disposición a sentir.
Además, los movimientos lunares de estas semanas actúan como pequeños recordatorios de que el mes no termina en pausa, sino en transformación. Febrero puede ser corto en días, pero largo en decisiones internas. Es un momento para preguntarte: ¿qué quiero cerrar antes de que llegue marzo? ¿Qué conversación he postergado? ¿Qué deseo necesito admitir?
Este es el clima energético para cada signo zodiacal en el cierre del mes
♈ Aries
Las próximas semanas te invitan a bajar el ritmo mental. No todo necesita respuesta inmediata. En el trabajo, una oportunidad se perfila, pero requiere paciencia estratégica. En el amor, escucha más de lo que reaccionas.
♉ Tauro
Se activan temas de expansión personal. Puede tratarse de estudios, viajes o simplemente una nueva perspectiva sobre tu futuro. Es momento de confiar en tu experiencia acumulada.
♊ Géminis
La energía emocional se intensifica. Relaciones profundas, acuerdos financieros o decisiones compartidas piden claridad. No evadas conversaciones incómodas.
♋ Cáncer
El foco está en las relaciones. Si algo no está equilibrado, lo notarás. Este cierre de mes te empuja a establecer límites sanos.
♌ Leo
Rutinas, salud y organización requieren ajustes. No es momento de descuidar tu bienestar físico. La disciplina ahora será tu aliada.
♍ Virgo
Creatividad y romance se activan. Hay espacio para disfrutar, pero también para redefinir qué tipo de vínculo deseas.
♎ Libra
El hogar y la familia ocupan un lugar central. Decisiones relacionadas con estabilidad emocional podrían aparecer.
♏ Escorpio
Tu comunicación será más directa de lo habitual. Aprovecha esta energía para expresar lo que has guardado.
♐ Sagitario
Finanzas y prioridades materiales piden revisión. Es momento de ordenar y planificar.
♑ Capricornio
Este tramo final te pide mirar hacia adentro. ¿Estás actuando por obligación o por deseo?
♒ Acuario
Cierre introspectivo. Descansa antes de que inicie un nuevo ciclo.
♓ Piscis
La energía comienza a favorecerte. Confía en tu intuición y prepárate para iniciar una nueva etapa.