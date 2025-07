La revolución callada de los tenis que cambiaron el lujo

La moda a veces grita, otras veces murmura, y de vez en cuando, simplemente camina con paso firme. Así ha sido el recorrido de Veja, la marca francesa de zapatillas que no llegó a cambiar la industria a través de estridencias, sino de decisiones radicales y silenciosas. La compañía ha construido su prestigio con una política de “no”: no publicidad, no inversionistas, no stock. Y aun así —o quizás por eso— se ha convertido en un emblema del lujo responsable.