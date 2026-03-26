Moda
Agua Bendita y Ryan Castro lanzan AWAA, su primera colección conjunta
La marca colombiana y el artista, quien participa como director creativo, presentan una cápsula que combina el trabajo artesanal con influencias caribeñas y del dancehall.
La marca colombiana Agua Bendita anunció el lanzamiento de AWAA, una colección cápsula desarrollada en colaboración con el artista urbano Ryan Castro, quien en esta ocasión asume el rol de director creativo. La propuesta, que llega al mercado el 26 de marzo, plantea una lectura distinta del vestuario de verano al integrar el lenguaje de la moda artesanal con códigos propios de la música y la cultura urbana.
La colección fue concebida como un proceso de co-creación en el que el artista participó activamente tanto en el diseño de las prendas como en la dirección de la campaña. El resultado es una narrativa visual que combina el sello del “hecho a mano”, característico de la marca, con el imaginario estético del cantante, marcado por influencias del dancehall y su conexión con el Caribe.
AWAA toma como punto de partida la figura de una mujer libre y segura, en diálogo con la identidad creativa de Castro. La propuesta se traduce en una paleta de colores intensos —amarillos, rojos, verdes y rosas—, así como en recursos gráficos y elementos simbólicos como la orquídea, que refuerzan la referencia a lo tropical y lo latinoamericano desde una perspectiva contemporánea.
La cápsula incluye más de 40 referencias entre beachwear, trajes de baño, ready-to-wear y accesorios para hombre y mujer. Entre las piezas destacan diseños con procesos artesanales que pueden superar las 16 horas de elaboración, junto a prendas estampadas de carácter más urbano, pensadas para ampliar el alcance de la colección más allá del contexto vacacional.
Esta colaboración se inscribe también en un momento de expansión para ambas partes. Mientras Agua Bendita continúa consolidando su presencia internacional desde el oficio artesanal, Ryan Castro fortalece su vínculo con la moda tras proyectos previos y su participación en escenarios como la Paris Fashion Week. La alianza, además, coincidirá con el cierre de su gira “Sendé World Tour”, previsto para el 25 de abril en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, reforzando el cruce entre música, moda y cultura.