-Agua Bendita y Ryan Castro lanzan AWAA, su primera colección conjunta

La colección fue concebida como un proceso de co-creación en el que el artista participó activamente tanto en el diseño de las prendas como en la dirección de la campaña. El resultado es una narrativa visual que combina el sello del “hecho a mano”, característico de la marca, con el imaginario estético del cantante, marcado por influencias del dancehall y su conexión con el Caribe.