Rita Ora deslumbró con su look en la fiesta de los Oscar 2025

Beverly Hills, CA - 2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. Pictured: Rita Ora BACKGRID USA 2 MARCH 2025 BYLINE MUST READ: BFA.com / BACKGRID USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication* *** Local Caption *** . | Foto: Cortesía