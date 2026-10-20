El arte de saber hablar
Por Redacción Fucsia
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Por: Nathalia López - Club Indómitas
He conocido personas increíblemente brillantes a las que casi nadie busca. Y también he conocido personas igual de brillantes a las que todos quieren acercarse.
Esas personas con las que todo el mundo quiere hablar, las que ves de lejos y te dan alegría saludar, sin importar el lugar. Las que logran que todos quieran sentarse en su mesa.
También son las personas que logran reunir a otros en torno a una idea. Las que hacen que una conversación difícil se sienta posible y dejan una sensación bonita mucho después de que termina la reunión, el café o la llamada.
Durante años pensé que la diferencia estaba en lo que sabían. Con el tiempo entendí que gran parte de esa diferencia estaba en cómo hacían sentir a los demás. Y ahí entendí algo que me ha acompañado toda la vida: las palabras tienen mucho más poder del que imaginamos.
Desde niña he sido profundamente sensible a la manera en que me hablan. Las palabras siempre han tenido un peso especial para mí. Cuando alguien se dirige a mí desde la amabilidad, el respeto y la empatía, puedo escuchar cualquier mensaje, incluso el más difícil. En cambio, cuando el tono se vuelve duro o agresivo, algo dentro de mí hace cortocircuito. El mensaje pierde fuerza y mi atención se queda atrapada en la manera en que me están hablando. Y la verdad pierdo el interés en el mensaje; me desconecto al instante.
Durante mucho tiempo pensé que tenía un problema. Llegué a pensar que debía endurecerme, que necesitaba una piel más resistente. Porque muchos crecimos escuchando que, para triunfar, había que ser fuertes. Y esa fortaleza venía acompañada de una imagen muy particular: la persona ruda, la que impone su presencia, la que habla más duro y la que siempre tiene la última palabra.
Con los años he descubierto que la verdadera fortaleza tiene poco que ver con la dureza. La verdadera fortaleza consiste en mantener la humanidad incluso cuando la conversación es compleja.
Creo que ahí es donde nace el verdadero carácter. Eligiendo bien las palabras que vas a usar cuando las emociones se desborden, creando puentes en medio de las diferencias, escuchando de verdad y sobre todo conectado con la gente.
Con el tiempo llegué a la conclusión de que la forma no acompaña al mensaje; realmente la forma hace parte de él. Esto se convirtió en una de mis reglas de oro. Es que no solo hablamos con la voz, también lo hacemos con los ojos, con la paciencia, con la atención que prestamos, con el tiempo que dedicamos a escuchar y con la manera en que hacemos sentir a quien tenemos al frente. La comunicación no verbal también habla, y muchas veces es la parte que más recordamos.
Por eso creo profundamente en comunicar desde el respeto, la empatía, la amabilidad y la humanidad. Porque al final las personas escuchan nuestras palabras, pero sienten nuestra intención.
Esta conclusión tomó más fuerza al ver su impacto en mis equipos. Porque cuando tenemos personas a nuestro cargo, nuestras palabras viajan mucho más lejos de lo que imaginamos. Una conversación puede fortalecer una relación, despertar confianza, generar sentido de pertenencia y acercar a alguien a la mejor versión de sí mismo.
A lo largo de los años he visto talentos increíbles aparecer cuando alguien les dio confianza. He visto equipos transformarse cuando las personas sienten que pueden hablar, aportar, preguntar y equivocarse sin miedo. Y la mayoría de las veces todo ha comenzado con algo tan sencillo como una conversación desde el respeto y la empatía.
Cada día estoy más convencida de que todos recordamos a las personas que nos hicieron sentir capaces. A quienes vieron algo bueno en nosotros cuando todavía estábamos descubriéndolo. A quienes nos corrigieron con respeto.
Tal vez ahí reside el verdadero arte de saber hablar. Comprender que el conocimiento abre puertas, pero la forma en que tratamos a las personas es lo que hace que quieran quedarse.
Y en un mundo que durante años nos enseñó la ley del que habla más fuerte, yo sigo apostándole al poder de quien sabe escuchar, conectar y hablar con humanidad. Porque creo que no necesitamos levantar la voz para dejar huella.
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