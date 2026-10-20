El arte de saber hablar

Con el tiempo llegué a la conclusión de que la forma no acompaña al mensaje; realmente la forma hace parte de él. Esto se convirtió en una de mis reglas de oro. Es que no solo hablamos con la voz, también lo hacemos con los ojos, con la paciencia, con la atención que prestamos, con el tiempo que dedicamos a escuchar y con la manera en que hacemos sentir a quien tenemos al frente. La comunicación no verbal también habla, y muchas veces es la parte que más recordamos.