Crecer en plural
Por Redacción Fucsia
Una comunidad de mujeres no se crea únicamente con trayectorias sobresalientes. Se construye, sobre todo, con la disposición de compartir lo que cada una sabe y de escuchar lo que todavía necesitas aprender.
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Por Beatriz Posada Henao - Club Indómitas
En 2024 ingresé por primera vez a una comunidad de mujeres. Llegué con una enorme expectativa: quería aprender, conocer otras miradas y compartir con mujeres cuyas trayectorias despertaban mi admiración. Lo que no imaginaba era que, con el paso de los meses, aquella decisión también transformaría mi manera de entender el crecimiento. Porque una cosa es avanzar por cuenta propia y otra descubrir lo que ocurre cuando hay mujeres dispuestas a impulsarte.
En ese espacio encontré profesionales altamente preparadas, líderes de gremios nacionales, directivas de organizaciones privadas, empresarias y dueñas de sus propios negocios. Mujeres de distintas regiones del país y otras que hacían un esfuerzo considerable para viajar desde diferentes lugares del mundo. Sus recorridos eran diversos, pero todas coincidíamos en algo: el deseo de estar allí, de aprender y de encontrarnos.
Al principio, me impresionaban sus cargos, su experiencia y la seguridad con la que participaban. Era inevitable sentir admiración y, al mismo tiempo, preguntarme cuánto tendría yo para aportar. Conocerlas más allá de sus credenciales me permitió comprender que una comunidad no se construye únicamente con trayectorias sobresalientes. Se construye, sobre todo, con la disposición de compartir lo que cada una sabe y de escuchar lo que todavía necesitas aprender.
Los encuentros mensuales se convirtieron en una experiencia invaluable. Escuchábamos a conferencistas de distintas nacionalidades abordar temas relevantes para nuestras vidas y nuestros desafíos profesionales. Recibíamos herramientas de crecimiento personal, reflexiones sobre la marca personal y conversaciones sobre ese potencial que a veces permanece guardado, no por falta de capacidad, sino porque no sabemos cómo hacerlo visible.
Pronto empecé a organizar mi agenda alrededor de esa cita. No quería faltar. Había un interés genuino por descubrir qué nos tenían preparado, qué conversación me haría pensar distinto o con qué inquietud regresaría a casa. La expectativa del primer encuentro no se agotó con la novedad: se fue convirtiendo en una cita cada vez más anhelada.
También hubo un aprendizaje menos evidente, pero profundamente importante: atreverme a tomar la palabra. Hablar en público, expresar una idea con sentido y criterio, sostener una conversación con mujeres de gran experiencia.
Estar allí me exigía prepararme, escuchar con atención y ampliar mis referentes. No se trataba de tener una respuesta para todo, sino de confiar en mi capacidad de aportar y reconocer, sin vergüenza, lo que aún desconocía. Nadie esperaba de mí una palabra perfecta; lo que encontré fue escucha, y la escucha tiene un efecto poderoso: cuando alguien te atiende de verdad, empiezas a creer que lo que dices merece ser atendido.
Entendí que trabajar la marca personal no consiste solamente en lograr que otros sepan quién eres. También implica reconocer lo que tienes para decir y encontrar una manera propia de expresarlo. La visibilidad, que antes podía parecer lejana, comenzó a tener otro significado: hacer reconocible el valor de mi trayectoria, formación y experiencia, sin intentar parecerme a nadie más.
Con el tiempo, algunas de aquellas mujeres se convirtieron en aliadas y amigas. Las conversaciones dejaron de terminar cuando concluía la sesión. Había afinidades, preguntas compartidas y una confianza que iba creciendo encuentro tras encuentro. Ese vínculo fue dando profundidad a una experiencia que, vista desde afuera, podía parecer apenas una agenda de charlas y contactos.
Para mí, el verdadero valor de pertenecer apareció cuando pudimos ir más allá de nuestros logros. Cuando nos atrevimos a hablar de deseos, aspiraciones y temores. Cuando encontramos un espacio entre nosotras para desnudar el alma y reconocer que, detrás de una mujer preparada, también puede haber dudas. Poder expresarlas sin sentir que disminuyen nuestro valor es una forma muy íntima de libertad.
Ver crecer a otras empezó a ser también una fuente de motivación. Sus avances abrían preguntas sobre mis propias posibilidades: qué quería intentar, qué estaba aplazando, para qué necesitaba prepararme mejor. Admirar a otra mujer no me alejaba de mi camino; me ayudaba a mirarlo con más ambición y menos temor.
Ahí radica, creo, una de las grandes diferencias de estos espacios: la competencia deja de ser el lenguaje dominante. En lugar de medirnos unas contra otras, aprendimos a preguntarnos cómo podía cada una ayudar a que la otra llegara más lejos. Esa lógica de abundancia, en la que el éxito de una no resta sino que suma, es una de las lecciones más transformadoras que me llevo.
Por eso, cuando digo «Mujeres que impulsan mujeres», pienso en acciones concretas: escuchar una idea con interés, compartir una herramienta, reconocer una capacidad que su dueña todavía no ve, animarla a intervenir en una conversación. No siempre hace falta un gran gesto. A veces, el impulso empieza cuando alguien toma en serio lo que tienes para decir.
Actualmente pertenezco a dos comunidades de mujeres. Aunque tienen enfoques diferentes, ambas han enriquecido mi vida y me han brindado enormes satisfacciones. Disfruto cada encuentro como si fuera el primero, con la misma ilusión de aprender, compartir y dejarme sorprender por lo que podemos construir juntas.
Desde aquel primer encuentro en 2024, pertenecer ha significado mucho más que asistir. Ha sido aprender a ofrecer mi experiencia y a recibir la de otras; celebrar sus avances y atreverme a buscar los míos. Llegué admirando a las mujeres que tenía enfrente. Hoy, además de admirarlas, sé cuánto podemos hacer unas por otras.
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