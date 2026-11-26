Al principio, me impresionaban sus cargos, su experiencia y la seguridad con la que participaban. Era inevitable sentir admiración y, al mismo tiempo, preguntarme cuánto tendría yo para aportar. Conocerlas más allá de sus credenciales me permitió comprender que una comunidad no se construye únicamente con trayectorias sobresalientes. Se construye, sobre todo, con la disposición de compartir lo que cada una sabe y de escuchar lo que todavía necesitas aprender.