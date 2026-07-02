El café que no fue

Lo particular de casi todos estos duelos es lo mismo: llegar y ser casi una extraña. La familia recibe las condolencias, abraza a los conocidos de siempre y tú estás ahí, con un dolor perfectamente real, pero sin lugar asignado. Los conocías a ellos, pero no a sus familias. Los habías oído hablar de sus hijos con un orgullo que llenaba cualquier habitación, pero no los habías visto crecer. Eras parte esencial de una versión de ellos que su familia sólo conocía de oídas. Y eso crea una soledad muy particular en medio de una sala llena de gente que también sufre, pero con otro mapa, con otra historia, con un derecho al dolor socialmente más reconocido que el tuyo.