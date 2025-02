El dilema de salir con un heterocurioso

Me quedó sonando el tema. Me pregunté: ¿será que yo he salido con algún heterocurioso? Recordé que me pasó algo similar. Hace dos años, en un evento, conocí a un chico que me empezó a seguir y a coquetearme en Instagram. Le conté a uno de los amigos que había estado conmigo en el lugar. “Ah, te está hablando ‘la hetera’, nada que ver con él. Se miente así mismo, porque tiene novia, pero antes tuvo una relación homosexual que duró casi 10 años y lo niega”, me dijo. Al escucharlo, reflexioné sobre la capacidad del chico para mentir o no aceptar sus gustos. No pude contener la curiosidad y le pregunté directo. Me respondió que “en esa oportunidad se había enamorado del ser humano, más no, de su sexo”.