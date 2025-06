The Pitt: quince horas de una vida entera

Hay algo profundamente honesto en esa representación: la idea de que, a veces, no se trata de superar, sino de resistir. De avanzar con las grietas a cuestas. La serie también me hizo pensar en cómo tendemos a subestimar nuestras pérdidas cotidianas: un cambio de ciudad, una ruptura silenciosa, una amistad que se enfría. No les damos nombre porque creemos que no merecen duelo, pero The Pitt me mostró que la acumulación de esas pequeñas despedidas también pesa.