Hablemos de… cuando somos anfitriones o invitados

Al momento de confirmar, así seamos invitados o anfitriones, existen una serie de condiciones; comencemos con el código de vestuario, que en estos tiempos se ha perdido bastante, si le piden, traje largo, traje de coctel, un color especifico, si la fiesta es temática y sugieren ir vestido sobre el tema propuesto o si es con corbata negra o esmoquin/smoking, hágalo. A menudo oigo, la excusa “Es que no me gusta o yo nunca he usado eso y no me lo voy a poner…” Le digo, señor/señora, pues entonces no vaya, eso sí recuerde cancelar con anterioridad para que el anfitrión no se quede esperándolo y pueda invitar a otra persona que dejó de invitar por usted”.