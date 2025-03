Las mujeres ya no lloran… ¡Facturan, van a conciertos de Shakira y llenan sus celulares de fotos y videos!

El concierto no solo fue un despliegue vocal y escénico impecable, sino también una celebración de la cultura latina. La energía subió al máximo con Copa vacía, La bicicleta y La tortura, temas que pusieron a bailar a todo el estadio. Luego, con Hips Don’t Lie, Shakira hizo honor a su icónica frase “las caderas no mienten”, y el público se entregó por completo a la fiesta. También hubo espacio para su faceta más salsera con Chantaje, Addicted to You y Loca, y para la melancolía con Antología, que fue acompañada por una ligera lluvia que añadió un toque cinematográfico a la velada.