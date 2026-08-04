¿Es normal tener diferentes niveles de deseo en pareja?

De hecho, un documento de la European Society for Sexual Medicine (ESSM) señala que una de las primeras recomendaciones para los profesionales es normalizar y despatologizar estas diferencias, recordando que el deseo sexual cambia con la edad, las circunstancias y la dinámica de cada pareja. También enfatiza que la discrepancia debe entenderse como una experiencia compartida de la relación, no como un “problema” exclusivo de la persona con menor deseo.