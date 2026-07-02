Cris Palacio une saberes inesperados en Neuroliderazgo con cerebro de líder

Yo lo narro prácticamente en el libro, en una parte que se llama “Liderar hasta el último minuto”. La recuerdo muy bien, página 57, donde Freddy Rincón hace ese gol en el último minuto contra Alemania. Era un equipo que tenía muy pocas probabilidades, de un país tercermundista, que hacía muchos años que no volvía al Mundial, con jugadores que no fueron entrenados en una escuela de fútbol, sino que se hicieron en las canchas de sus barrios. Bueno, en fin. Entonces, para mí el lenguaje empezó a incorporarse dentro de mi discurso. También empecé trabajando en ámbitos muy masculinos, porque he trabajado en el campo de la tecnología, donde tenía equipos de desarrollo conformados en su mayoría por hombres, y también en mesas de negociación donde la mayoría eran hombres. Hablar en el lenguaje del fútbol me pareció que era un lenguaje que entendemos tanto hombres como mujeres, que es muy práctico y universal. Entonces, empecé a ver que una empresa se parece mucho más a un equipo de fútbol que a un organigrama. Todos realmente tenemos una posición en el equipo y, en la cancha real, lo que define el resultado es la conexión entre todos esos jugadores, la confianza, la lectura del juego y la capacidad de reaccionar juntos.