“Ojalá, dentro de 100 años, ya no estemos hablando de violencia sexual o de feminicidios”: Júlia Salander

También está la presión estética. ¿Cómo puede parecer que lo más importante de nosotras es nuestra carta de presentación? Esto a mí me fascina mucho. La estética puede ser importante, pero no es lo más importante. Yo quiero que se valore a las mujeres por su inteligencia, por su talento, por su creatividad; pero siempre se pone el foco en cómo vamos vestidas, cómo nos hemos maquillado o peinado. En ellos no pasa eso. Ellos siempre van en traje y no se les exige de la misma manera. Cuando vemos a mujeres brillantes en cualquier medio de comunicación, parece que lo más importante es cómo se ven. Y dices: bueno, sí, puedes hablar de ello, pero hablemos también de su talento, de por qué están en esa alfombra roja, de lo que han logrado.