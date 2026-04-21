El regreso de Miranda Priestly: el elenco original revela los secretos de la esperada secuela

En 2006, una joven Andy Sachs arrojaba su teléfono a una fuente de París, cerrando un capítulo que se convertiría en el manual de estilo de toda una generación. Durante dos décadas, la idea de una secuela de El Diablo Viste a la Moda parecía un sacrilegio para sus creadores. Sin embargo, el declive de las revistas impresas, el surgimiento del iPhone y un cambio cultural sin precedentes crearon el escenario perfecto para el regreso más esperado de la industria. Hoy, la redacción de Runway vuelve a encender sus luces, pero bajo reglas muy distintas.