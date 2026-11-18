Arte
Fernando Montaño, del Royal Ballet a las artes plásticas
Cada trazo de un pincel es también un paso de baile. Así entiende hoy el arte Fernando Montaño.
Por: Luisa Sánchez
El sábado 24 de octubre, el artista colombiano Fernando Montaño bailó y pintó en vivo en Cartagena, durante la segunda edición de Diner en Blanc. Fue la primera vez que presentó este performance en Colombia, tras hacerlo en el Reino Unido, Italia y Suiza. Además, llevó casi veinte pinturas y esculturas a una exposición en la ciudad, su debut en las artes visuales en el país.
Detrás de ese regreso hay una idea que lo acompaña desde niño: que la danza, hecha de instantes, también pueda convertirse en algo que se vea y se toque. Su actuación de esa noche tuvo además un fin solidario, en apoyo a UNICEF.
Diner en Blanc es una cena de ubicación secreta en la que todos los asistentes se visten de blanco. En Cartagena tuvo su segunda edición, con unos 1.000 asistentes previstos. Montaño llegó con el impulso de su primera exposición individual, abierta en septiembre de 2026 en Gallery Marquess, en Mayfair, Londres.
FUCSIA: ¿Cómo llegó la danza a tu vida?
Fernando Montaño: Inicié a los 11 años, que ya se considera un poco tarde. Pero tenía la flexibilidad y el físico que requiere el ballet clásico. Mi encuentro con la danza venía desde muy chiquito, desde los cuatro o cinco años, cuando descubrí el ballet viendo un programa infantil en la televisión.
¿Cómo llegaste al Royal Ballet?
Me gradué de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, gracias a una beca que gané en una competición. Después estuve en Italia, en el Teatro Nuovo de Torino, y La Scala de Milán me ofreció un contrato que no firmé.
Al Royal Ballet llegué con una audición privada que duró tres días. Fue bastante dramática, porque el CD que habíamos preparado no funcionó en los equipos. Fue frustrante, pero bueno que sucediera, porque ese mismo día me dieron la respuesta de que había obtenido el lugar. Al día siguiente tenía otra audición, con el English National Ballet. Yo no hablaba inglés y los nervios eran fuertes, pero estaba muy bien preparado y, a pesar de no tener música, logré hacer un baile que les cautivó.
¿Cuándo empezó tu pasión por las artes visuales?
Desde chiquito siempre hacía mis dibujos o mis mamarrachos, como me decía mi madre. Pero no fue hasta hace cinco años que comencé a darle mucha más atención a esta expresión artística que siempre ha estado conmigo, pero que no había desarrollado. Creo que todos tenemos muchos talentos, pero a veces no nos atrevemos a desarrollarlos, tal vez por miedos o por tiempo. En mi caso ha sido por el tiempo, porque cuando estaba full time en el Royal Ballet los espectáculos son demasiados, y las giras me consumían demasiado.
Hoy eres bailarín invitado. ¿Cómo repartes tus días entre el escenario y el taller?
Ahora me he hecho bailarín invitado, entonces ensayo en las mañanas, practico toda la mañana, y después de las 2 de la tarde me queda el tiempo libre para dedicárselo a mis pinturas y a mis esculturas. Solo hasta este año me siento preparado para mostrar mi obra.
¿Qué expresas en la pintura y la escultura que no pudiste expresar en el baile?
Está todo muy ligado porque el movimiento en mis esculturas siempre está presente. Hago dos líneas de escultura, una muy moderna y otra un poco más figurativa, y todo lo que hago está muy relacionado con mi vida y mi historia de vida. La pureza y la elegancia del movimiento del bailarín clásico están presentes en todo y en la pintura aún más.
Hablas de bailar para crear pinturas. ¿Cómo funciona esa técnica?
En mi cabeza siempre tuve la duda de si era posible bailar y crear una pintura, y en estos últimos años me he dado cuenta de que sí. En algunas pinturas hago un performance en vivo: escojo una música y bailo de verdad, un performance clásico y contemporáneo, y todos los trazos de los movimientos de mis manos quedan plasmados ahí.
Es una extensión, porque la danza es efímera: solo se queda en la memoria de las personas que vienen al espectáculo, y desaparece después de que se hace. Cuando la puedo plasmar en un lienzo, ya no es efímera, se queda algo que se puede recordar, ver y tocar, que es tangible. Para mí es la más grande felicidad expresiva. Y no es una pintura de tirar pintura y hacer un reguero: las pinceladas son definidas y largas, como el ballet, y se siente el movimiento de mi propio cuerpo.
¿Por qué decidiste apoyar a UNICEF y a los niños y familias afectados por la emergencia?
Me contactó la directora de la organización Creare, con quien ya había trabajado, y me contó que se estaba organizando este gran evento donde las personas van vestidas de blanco, un formato muy francés, muy europeo, que ha llegado a las grandes ciudades del mundo. Me dijo que la diferencia esta vez es que se van a recaudar fondos para UNICEF para apoyar a los niños damnificados que perdieron sus hogares en el terremoto. Y cuando me dicen que la mayor parte de los fondos servirá para construir una escuela, por supuesto, yo sé lo valioso que es una buena educación.
Conozco la transparencia de UNICEF, que tiene muchos años de experiencia y hace una gran labor, y eso me permite venir con la tranquilidad de que vamos a ser una gran ayuda. Enseguida dije que sí, porque siempre quiero dar, dentro de mis posibilidades, a otros niños y jóvenes oportunidades para que desarrollen sus talentos, como lo logré yo.
¿Qué le dirías hoy a ese niño o joven que siente que empezó tarde y qué quieres que la gente recuerde de tu paso por Cartagena?
Le felicitaría por no haber perdido su esencia como ser humano más allá del artista y por esa conexión con las personas. Le diría que continúe siendo curioso, que tenga compasión por otras personas y que nunca termine de explorar sus talentos.
Y espero que en Cartagena recuerden que ese joven de Buenaventura, del puerto de Buenaventura, quiere mostrarles a ellos, a Colombia y al resto del mundo la grandeza de las artes, y que no importa qué tan lejos y qué tan grande se vea la montaña para sobrepasarla y lograr desarrollar esos talentos. Todo lo que hago es muy personal: estoy abriendo mi corazón de una forma muy humana para que ellos lo vean y lo disfruten, y que tal vez les despierte la curiosidad de descubrir cosas de sus propias vidas.