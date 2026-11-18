Me contactó la directora de la organización Creare, con quien ya había trabajado, y me contó que se estaba organizando este gran evento donde las personas van vestidas de blanco, un formato muy francés, muy europeo, que ha llegado a las grandes ciudades del mundo. Me dijo que la diferencia esta vez es que se van a recaudar fondos para UNICEF para apoyar a los niños damnificados que perdieron sus hogares en el terremoto. Y cuando me dicen que la mayor parte de los fondos servirá para construir una escuela, por supuesto, yo sé lo valioso que es una buena educación.