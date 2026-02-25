La Cometa Medellín abre un diálogo entre materia, paisaje y memoria

Esta exploración del paisaje no es un episodio aislado dentro de la trayectoria de Meira, sino la continuación de una práctica que, a lo largo de cinco décadas, ha transitado por distintas etapas y preocupaciones formales. Desde sus primeras influencias del Pop en los años setenta, pasando por el énfasis en la figura y el cuerpo en los ochenta, hasta su actual investigación sobre el territorio, su obra ha mantenido una coherencia basada en la experimentación constante y en una sensibilidad aguda frente al entorno. Sus paisajes, construidos con manchas gestuales amplias y una paleta contenida, no ofrecen respuestas cerradas: invitan a habitar la imagen, a perderse en ella.