Cine
Adolfo Domínguez, 50 años de historia y legado en «El eco de otras voces»
La película es dirigida por Adriana Domínguez, hija del diseñador Adolfo Domínguez, y se estrenó en el marco de la celebración de los 50 años de la marca española.
La producción requirió más de dos años de trabajo y está dividida en siete capítulos que plasman las lecciones de vida del diseñador. A través de ellos, la película recorre distintas etapas de su vida y las experiencias que han marcado su historia.
La película también aborda la frase “La arruga es bella”, que se popularizó en los años ochenta y se convirtió en uno de los símbolos de su propuesta de moda, basada en la naturalidad de los tejidos y en una forma distinta de entender la belleza.
¿Qué se buscaba transmitir a través de El eco de otras voces?
Mi intención era mostrarlo tal como es, en toda su complejidad, sin proyectar una imagen diferente de quien realmente es. También quise reflejar el valor de la familia, el honor y el respeto por los proyectos y las personas que vinieron antes, pues El eco de otras voces habla de los legados que recibimos de nuestros padres y abuelos.
¿Qué fue lo más complejo al presentar esta historia en pantalla?
Mi padre no quería hacer la película porque, después de una larga trayectoria pública, sentía que su etapa frente a las cámaras había quedado atrás. Actualmente, está más dedicado a la escritura y vive en el campo. Sin embargo, confió en mí y eso lo motivó a aceptar el proyecto, en el que pudo abrirse, compartir sus experiencias y transmitir parte de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su vida.
¿Por qué decidió dividir la historia en siete capítulos?
Cada uno corresponde a una lección de vida. Elegí ese número porque me parecía equilibrado, ni muy poco ni demasiado. Para definirlos, tuve que identificar qué aspectos consideraba fundamentales en la vida de mi padre, que no necesariamente serían los mismos que él habría elegido. Aunque la película parte de mi interpretación, quise que fuera fiel a quien realmente es y que pudiera reconocerse en ella.
¿Qué representa el mercado colombiano para la marca?
Colombia es un mercado muy importante para nosotros. Tenemos cinco tiendas en el país, tres en Bogotá, una en Barranquilla y una en Cartagena de Indias. Las preferencias varían según la región. En Bogotá se vende algo muy distinto a lo que se encuentra en el Caribe, pues el clima influye en la elección de colores, estampados y prendas más ligeras. Por eso, escuchamos las peticiones de nuestros clientes y tenemos en cuenta sus necesidades.
En una industria tan cambiante como la moda, ¿cómo ha logrado Adolfo Domínguez mantener su identidad a lo largo de los años?
Este año celebramos nuestro 50 aniversario, algo que no muchas marcas de moda consiguen. Actualmente tenemos 380 tiendas en 54 países. Una de las claves ha sido la diferenciación. Ofrecemos ropa distinta, con un estilo propio que se reconoce por sus colores, estampados y calidad.
También apostamos por la sostenibilidad desde el origen de las materias primas, con proyectos para impulsar el algodón y la lana españoles, entre otros. Nuestra intención es llevar estas iniciativas al ámbito internacional y colaborar con agricultores y artesanos de países como Colombia.