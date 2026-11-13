Adolfo Domínguez, 50 años de historia y legado en «El eco de otras voces»

Colombia es un mercado muy importante para nosotros. Tenemos cinco tiendas en el país, tres en Bogotá, una en Barranquilla y una en Cartagena de Indias. Las preferencias varían según la región. En Bogotá se vende algo muy distinto a lo que se encuentra en el Caribe, pues el clima influye en la elección de colores, estampados y prendas más ligeras. Por eso, escuchamos las peticiones de nuestros clientes y tenemos en cuenta sus necesidades.