Selma nació con una idea clara, la de ofrecer una experiencia gastronómica de alto nivel en un ambiente relajado. Su propuesta toma referencias de la cocina mediterránea, especialmente de España, Grecia y el norte de África, y las combina con ingredientes colombianos. Los platos llegan al centro de la mesa para compartir, mientras la coctelería de autor, la música y la cocina abierta completan una experiencia que privilegia el encuentro alrededor de la comida.