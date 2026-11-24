Gastronomía
La cocina mediterránea con acento colombiano que conquista nuevos lugares en el mundo
Selma alcanzó una posición destacada y acaba de abrir una segunda sede en Medellín.
La buena gastronomía también puede disfrutarse sin muchos protocolos. Una mesa llena de platos para compartir, una cocina abierta, buena música y una carta que privilegia el sabor forman parte de la experiencia que propone Selma, restaurante del chef colombiano Álvaro Clavijo. Su apuesta por una cocina de influencia mediterránea con ingredientes colombianos acaba de recibir un nuevo reconocimiento internacional: llegó al puesto 56 de The 50 Best Restaurants Latin America 2026, tras ocupar el puesto 96 en 2025.
El ascenso de 40 lugares representa el mayor avance en la lista extendida de este año, que reúne a los restaurantes ubicados entre los puestos 51 y 100 de Latinoamérica. El resultado llega en un momento de expansión del proyecto, que, después de tres años en Chapinero Alto, abrió una segunda sede en Medellín el pasado 18 de octubre.
Una cocina mediterránea con alma colombiana
Selma nació con una idea clara, la de ofrecer una experiencia gastronómica de alto nivel en un ambiente relajado. Su propuesta toma referencias de la cocina mediterránea, especialmente de España, Grecia y el norte de África, y las combina con ingredientes colombianos. Los platos llegan al centro de la mesa para compartir, mientras la coctelería de autor, la música y la cocina abierta completan una experiencia que privilegia el encuentro alrededor de la comida.
Detrás de ese concepto está Álvaro Clavijo, uno de los chefs colombianos con mayor reconocimiento internacional. Antes de fundar sus restaurantes, se formó en cocinas como L’Atelier de Joël Robuchon, en París; Per Se, en Nueva York, y Noma, en Copenhague. En Bogotá también está al frente de El Chato, que ocupó el primer puesto en The 50 Best Restaurants Latin America 2025 y alcanzó la posición 46 en The World’s 50 Best Restaurants 2026.
Aunque ambos restaurantes forman parte del universo gastronómico del chef, cada uno tiene una identidad propia. Mientras El Chato desarrolla una propuesta de alta cocina, Selma apuesta por una interpretación más casual, con atención al producto y la técnica, pero sin los códigos formales del fine dining.
La inspiración detrás de su nombre también refleja esa filosofía. Selma es el título de un libro infantil de la ilustradora alemana Jutta Bauer, protagonizado por una oveja que encuentra la felicidad en los pequeños placeres cotidianos. Clavijo solía leerle la historia a su hija antes de dormir y encontró en ella una idea que quiso llevar al restaurante, disfrutar de las cosas sencillas, compartir una buena comida y darle valor al momento.
De Bogotá a Medellín, con los ingredientes del territorio
La apertura en Medellín marca un nuevo capítulo para el restaurante. Ubicada en Provenza, en el edificio 23 Living, esta segunda sede conserva el carácter cálido y desenfadado de la casa bogotana, pero busca establecer una relación propia con la despensa antioqueña.
Para construir esa propuesta, Diego Ramírez, responsable de la operación diaria de la cocina y finalista regional de S.Pellegrino Young Chef Academy, recorrió plazas de mercado, municipios cercanos y redes agrícolas de Antioquia. El propósito fue conocer a los productores locales y establecer vínculos que permitieran incorporar ingredientes de la región a la carta.
Así, Selma busca mantener una identidad común en sus dos sedes sin replicar exactamente la misma experiencia. La cocina mediterránea sirve de punto de partida, mientras que los ingredientes y las relaciones con los productores de cada territorio aportan nuevos matices.
El reconocimiento de The 50 Best llega, además, como una noticia significativa para Clavijo, quien asegura que el restaurante no nació con la intención de figurar en estos listados. «Cuando creamos Selma, no fue con la intención de entrar en estos listados, pero se ha dado de una manera muy natural y muy orgánica», afirmó el chef.
La lista extendida de The 50 Best Restaurants Latin America 2026 incluye restaurantes de 14 territorios y 21 ciudades. La ceremonia en la que se anunciará el listado completo y los reconocimientos especiales tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en Guadalajara, México.
Con su ascenso en el ranking y su llegada a Medellín, Selma amplía su presencia en la escena gastronómica colombiana. Su apuesta sigue siendo la misma: una cocina cuidada, ingredientes del territorio y una mesa alrededor de la cual siempre hay espacio para compartir.