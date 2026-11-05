El Chato vuelve al top 50 de los mejores restaurantes del mundo

La presencia de El Chato en The World’s 50 Best Restaurants tiene una lectura que va más allá de su posición en la lista. También habla de una transformación en la manera en que la cocina colombiana se presenta ante el mundo. Durante años, países como Perú, México, Brasil y Argentina han tenido una presencia destacada en la conversación gastronómica latinoamericana. El recorrido del restaurante bogotano demuestra que Colombia también puede ocupar un lugar protagónico.