Gastronomía
Un lugar donde la buena mesa y la música comparten protagonismo
AALTO Bistró & Piano Bar reúne cocina contemporánea, coctelería y un espacio dedicado a las canciones que acompañan una buena conversación.
Salir a cenar puede ser el comienzo de un plan que se extiende mucho más allá del postre. Una buena mesa invita a quedarse, pedir otra copa y dejar que la conversación avance sin mirar demasiado el reloj. En Bogotá, donde las opciones para comer y salir siguen ampliándose, algunos lugares apuestan por reunir varios de esos pequeños placeres en un mismo lugar.
Ese es el concepto de AALTO Bistró & Piano Bar, ubicado en el quinto piso del Centro Comercial El Retiro, en plena Zona T. Su propuesta combina dos ambientes con personalidades distintas: un bistró de cocina contemporánea y un piano bar pensado para quienes disfrutan de la música, los cócteles y las noches sin demasiada prisa.
La idea es recuperar el gusto de salir sin tener que elegir entre una buena cena y un lugar donde quedarse después. Una experiencia que puede empezar alrededor de la mesa y continuar entre canciones, vinilos y conversaciones.
Cocina contemporánea y música en la Zona T
La propuesta gastronómica de AALTO combina técnicas de la cocina francesa, ingredientes colombianos y una mirada contemporánea de la cocina internacional. Su filosofía busca que la sofisticación y la cercanía convivan en el mismo espacio, con una atención centrada en la experiencia del comensal.
El restaurante está pensado para distintos momentos y ocasiones. Puede ser el escenario de una comida de negocios, una cena romántica, una celebración especial o una reunión entre amigos. En 2026 recibió la distinción Un Fuego de Fine Dining Week Colombia, un reconocimiento a su propuesta gastronómica y al trabajo que ha desarrollado para consolidar su identidad.
Pero la experiencia no termina cuando llegan los cafés o se retiran los platos. Una de las particularidades del lugar es su Piano Bar, un espacio independiente que complementa la propuesta del bistró y tiene una identidad musical propia.
Un piano bar para quienes disfrutan de las noches sin afán
El piano, los vinilos y una selección musical que recorre el soul, el funk, el jazz, el disco y los grandes clásicos de distintas décadas construyen la atmósfera de este segundo ambiente. La música ocupa un lugar central y acompaña una propuesta de coctelería pensada para quienes quieren disfrutar de una noche con personalidad.
El espacio propone encuentros alrededor del piano, sesiones musicales y momentos para escuchar, conversar y brindar. No depende de grandes espectáculos para construir su ambiente. Su atractivo está en la combinación de buena música, sonido de calidad y un entorno íntimo que invita a quedarse un rato más.
La dualidad entre el bistró y el piano bar también permite que cada visita tenga un ritmo diferente. Una cena puede dar paso a una noche de música, mientras que quienes llegan directamente al bar encuentran una oportunidad para conocer la propuesta gastronómica. Además, ambos espacios pueden recibir celebraciones privadas, encuentros sociales y eventos corporativos que buscan un formato más personal.
La experiencia también se construye a partir de detalles que a veces pasan inadvertidos, como la iluminación, la selección musical y la atención. Son elementos que acompañan la comida y las bebidas, pero que terminan definiendo el ambiente de una noche.
En una ciudad con tantos planes para elegir, AALTO propone reunir dos placeres que suelen buscarse por separado. Una buena cena, una canción que invita a quedarse y una conversación que se alarga sin que nadie tenga demasiada prisa por terminarla.