Un lugar donde la buena mesa y la música comparten protagonismo

Salir a cenar puede ser el comienzo de un plan que se extiende mucho más allá del postre. Una buena mesa invita a quedarse, pedir otra copa y dejar que la conversación avance sin mirar demasiado el reloj. En Bogotá, donde las opciones para comer y salir siguen ampliándose, algunos lugares apuestan por reunir varios de esos pequeños placeres en un mismo lugar.